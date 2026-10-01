Россияне набрали кредитов втрое больше, чем год назад — портфель вырос на 2,2 трлн

Общий объем кредитов в начале сентября 2026 достиг 40,2 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,2 трлн — втрое больше, чем за январь–август 2025 года. Розничное кредитование продолжает восстанавливаться, хотя ключевая ставка остается высокой.

Рост происходит на фоне снижения ключевой ставки с 16 до 14%, однако заемные средства остаются дорогими: ставки по многим потребительским кредитам превышают 20%, а в пиковые периоды доходили до 29%. По оценке аналитиков, нынешние условия воспринимаются заемщиками как более мягкие по сравнению с концом 2024-2025 годов. Об этом пишут «Известия».

Основу портфеля составляют ипотека (35%) и необеспеченные кредиты (около 50%), включая кредиты наличными, карты и автокредиты. Именно необеспеченные продукты несут для банков наибольшие риски. Одним из факторов роста стала реализация отложенного спроса после периода рекордных ставок, а также сезонные расходы на отпуска и подготовку к учебному году.

При этом доля проблемных ссуд стабилизировалась на уровне 13%, сообщили в ЦБ. Регулятор отмечает улучшение опережающих индикаторов качества обслуживания, но риски в закредитованных сегментах сохраняются. С октября банки обязаны ограничивать выдачу рискованных необеспеченных кредитов: заемщикам с долговой нагрузкой выше 50% дохода можно выдавать не более 15% таких ссуд от общего объема.

Основные проблемы формируются в сегментах кредитных карт и небольших займов наличными. Часть текущей просрочки связана с «вызреванием» кредитов, выданных в период бурного роста рынка в 2023-2024 годах. Новые выдачи уже ограничены требованиями ЦБ, что снижает риски ухудшения платежной дисциплины, но не позволяет банкам быстро компенсировать старые проблемные кредиты.

Эксперты считают, что признаков долгового пузыря нет: важнее сопоставлять платежи с доходами заемщиков. Доля домохозяйств в долговой нагрузке составляет около 20% ВВП, тогда как в США — 66-67%.

До конца года кредитный портфель продолжит расти, но темпы замедлятся. По оценкам аналитиков, объем задолженности может достичь 41-42 трлн рублей, если ЦБ снизит ставку на заседании 23 октября. В 2027 году возможное удешевление заемных средств и рост реальных доходов населения могут ускорить кредитование.