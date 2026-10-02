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ПСН
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ИП рекомендуют заранее подавать уведомление на уменьшение стоимости патента

Поздняя подача уведомления на уменьшение стоимости патента может привести к задолженности и отказу в выдаче нового патента.

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Налоговая служба напомнила индивидуальным предпринимателям о необходимости заблаговременно направлять уведомление по форме КНД 1112021 для уменьшения стоимости патента за счет страховых взносов.

Ведомство отмечает, что привязка подачи уведомления к дате уплаты налога по ПСН часто приводит к образованию задолженности и последующему отказу в выдаче нового патента, а также к применению мер принудительного взыскания. Об этом сказано на сайте ФНС.

ИП вправе направить уведомление в любой момент с начала действия патента: уменьшить налог можно на 100%, если предприниматель работает один, и на 50% — при наличии сотрудников. Фиксированные взносы «за себя» (57 390 рублей в 2026 году) разрешается учитывать как до фактической оплаты, так и после нее.

Срок рассмотрения уведомления составляет до 20 рабочих дней, поэтому ФНС рекомендует подавать документы заранее — минимум за 1-2 месяца до планируемого получения нового патента. Это позволит избежать задержек, отказов и начисления задолженности.

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