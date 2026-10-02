НДС 22% с зарубежных онлайн-покупок принесет бюджету 75 млрд рублей в год

Налог планируют ввести с 2027 года. Его будут перечислять электронные торговые площадки как налоговые агенты.

Товары электронной торговли, которые физлица покупают в третьих странах, предложили облагать НДС по ставке 22% с 2027 года. Такие поправки в Налоговый кодекс внесли в Госдуму. Дополнительные доходы бюджета оцениваются в 75 млрд рублей ежегодно.

Правила взимания налога с трансграничной онлайн-торговли закрепят в новых статьях 174.4 и 174.5 НК. Минфин объяснял введение максимальной ставки НДС необходимостью создать конкурентные условия и повысить прозрачность экономики.

Также Минфин предлагал установить с 2027 года таможенный сбор 100 рублей за посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Сейчас это порог беспошлинного ввоза в ЕАЭС. При превышении лимита действует пошлина 15% от таможенной стоимости, а с 1 января 2027 года она должна снизиться до 5% при условии взимания НДС на национальном уровне.