Россияне доверяют коллегам больше, чем работодателю и начальству

Доверие россиян к работодателю и руководству снижается, тогда как уверенность в коллегах остается самой высокой — им доверяют 77% сотрудников.

Уровень доверия россиян к работодателю и руководству падает, а к коллегам — стабильно высок. Команде доверяют 77%, компании‑работодателю — 69%, непосредственному руководителю — 68%.

За год доверие к коллегам практически не изменилось (+2 п.п.), тогда как показатели по компании и начальству снизились на 4 и 7 п.п. соответственно. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Среди управленцев доверие к подчиненным остается еще выше: 84% директоров и руководителей уверены в своей команде.

Исследование фиксирует выраженный гендерный разрыв. Женщины чаще доверяют работодателю (74% против 66% у мужчин) и руководству (70% против 67%). Кроме того, россиянки чаще демонстрируют безоговорочное доверие: каждая третья полностью уверена в коллегах и начальнике, среди мужчин таких — 26% и 22%.