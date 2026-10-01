Минфин хочет передать банкам расчет и удержание НДФЛ с процентов по вкладам

Банки могут получить статус налоговых агентов по НДФЛ с процентов по депозитам. Тогда налог смогут удерживать непосредственно при выплате дохода клиенту.

Минфин предложил наделить кредитные организации полномочиями налоговых агентов по НДФЛ в отношении процентов по депозитам. Такая мера вошла в Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Сейчас банки не удерживают НДФЛ с процентов по вкладам. Они передают ФНС сведения о выплаченном доходе, после чего налоговая рассчитывает сумму к уплате за предыдущий год и направляет уведомление налогоплательщику.

Если предложение Минфина примут, порядок изменится: банк сможет сам рассчитать и удержать НДФЛ при выплате процентов, когда процентный доход превышает необлагаемый лимит.

Налогом облагается не сам вклад, а процентный доход сверх установленного порога. Его рассчитывают исходя из 1 млн рублей и максимальной ключевой ставки ЦБ за год.

Например, за 2025 год максимальная ключевая ставка составляла 21%, поэтому необлагаемый процентный доход достигал 210 тыс. рублей.

В расчет не включают проценты по счетам и вкладам со ставкой не более 1% годовых в течение всего года, а также доходы по счетам эскроу.

Пока речь идет о предложении Минфина — действующий порядок уплаты НДФЛ с процентов по вкладам не изменился.