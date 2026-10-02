После сокращения в ФНС осталось 92 тысяч сотрудников

Фактическая численность работников налоговых органов сократилась с 167 тыс. человек в 2010 году до 92 тыс. Средства планируют направить на удержание квалифицированных сотрудников.

В ФНС сейчас работают 92 тыс. человек, сообщил глава службы Даниил Егоров в интервью журналу «Эксперт». Речь идет о фактической численности, а не о количестве должностей по штатному расписанию.

«Последнее сокращение — один из самых тяжелых проектов, в том числе морально. Мы готовили его практически два года», — сказал Даниил Егоров.

Для определения необходимого числа работников ФНС оценивала функции и нагрузку по регионам, учитывая экономические показатели, работу с физлицами и организациями, а также количество транзакций.

Сокращение должно освободить денежный фонд для удержания сильных и активных специалистов. Одновременно ФНС развивает специализацию, автоматизацию и экстерриториальные централизованные функции, размещая их в регионах с минимальными издержками.