Мошенники рассылают бумажные уведомления от имени ФНС

После требования исправить декларацию или подтвердить доходы аферисты направляют ссылку на поддельный сайт налоговой. Данные, которые ввели, попадают к злоумышленникам.

Мошенники начали отправлять россиянам бумажные уведомления от имени ФНС, рассказал доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. В письмах требуют исправить декларацию или подтвердить доходы.

Затем на электронную почту приходит сообщение с фишинговой ссылкой на поддельный сайт ФНС. На странице предлагают ввести логин, пароль или другие сведения якобы для авторизации.

«Все, что вы введете, мгновенно попадает к мошенникам», — предупредил Петр Щербаченко.

Украденную информацию аферисты могут использовать для новых атак и сбора персональных данных. Эксперт рекомендует не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не сканировать присланные QR-коды.

ФНС не рассылает уведомления через мессенджеры и не запрашивает коды из СМС, пароли и данные банковских карт.