Контрагент подписал августовский УПД только в сентябре: будет ли штраф от налоговой
За несвоевременное подписание УПД законодательных штрафов нет.
УПД выписан 18 августа, а подписали его по ЭДО 22 сентября.
Может ли быть за это штраф – объяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
«Штрафов за не подписание или несвоевременное подписание документов не существует, если только в договоре с контрагентом не прописаны какие-то санкции.»
Дата подписания УПД может иметь значение только для уточнения даты отражения хозяйственной операции в учете. Например, если УПД на поставку товара, то при отсутствии иной информации дата подписания УПД может считаться датой получения товара. Или по работам дата подписания будет датой приемки работ.
Если УПД – не от поставщика, а на оказание услуг, законодательных штрафов именно за несвоевременное подписание тоже не предусмотрено.
Если оказали услугу в августе, документ оформили от августа, в учете провели августом, то со стороны контролирующих органов не будет никаких претензий, даже если бы вообще не передали документ контрагенту.
Но возможна ответственность перед контрагентом, если такое условие есть в договоре.
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Дьяченко.
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а ничего, что все ресурсоснабжающие выставляют документы не ранее 15 числа следующего месяца за текущий