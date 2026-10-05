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Эксклюзив

Контрагент подписал августовский УПД только в сентябре: будет ли штраф от налоговой

За несвоевременное подписание УПД законодательных штрафов нет.

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УПД выписан 18 августа, а подписали его по ЭДО 22 сентября.

Может ли быть за это штраф – объяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Екатерина Дьяченко Эксперт

«Штрафов за не подписание или несвоевременное подписание документов не существует, если только в договоре с контрагентом не прописаны какие-то санкции.»

Дата подписания УПД может иметь значение только для уточнения даты отражения хозяйственной операции в учете. Например, если УПД на поставку товара, то при отсутствии иной информации дата подписания УПД может считаться датой получения товара. Или по работам дата подписания будет датой приемки работ.

Если УПД – не от поставщика, а на оказание услуг, законодательных штрафов именно за несвоевременное подписание тоже не предусмотрено.

Если оказали услугу в августе, документ оформили от августа, в учете провели августом, то со стороны контролирующих органов не будет никаких претензий, даже если бы вообще не передали документ контрагенту.

Но возможна ответственность перед контрагентом, если такое условие есть в договоре.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Екатерина Дьяченко.

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Комментарии
5
  • B
    bogdanovv

    а ничего, что все ресурсоснабжающие выставляют документы не ранее 15 числа следующего месяца за текущий

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