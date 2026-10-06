«Опора России» требует вмешательства прокуратуры в спор о 18 млн доначислений перевозчику

Налоговые органы доначисляют экспортерам налог на прибыль с выплат иностранным перевозчикам, в том числе за прошлые периоды. В одном из споров сумма требований достигла 18,3 млн рублей.

«Опора России» просит обеспечить надзорное сопровождение судебного спора о налоге с доходов иностранных перевозчиков, следует из письма президента объединения Александра Калинина генпрокурору Александру Гуцану. Бизнес указывает на изменение подхода Минфина и противоречивую судебную практику.

До 2025 года ст. 309 НК содержала конкурирующие нормы. Одна предусматривала удержание налога с доходов иностранных компаний от международных перевозок, другая освобождала от него выплаты бизнесу без постоянного представительства в России. В 2025 году противоречие устранили, однако налоговики применяют новый подход и к более ранним периодам. Об этом пишут «Ведомости».

Поводом для обращения стало дело ООО «Агро-логистика» № А45-3659/2025. Компания оспаривает доначисления за 2023 год и I квартал 2024 года на 18,3 млн рублей, включая штраф 2,5 млн рублей. Три инстанции поддержали налоговую, а Верховный суд отказался передать спор в экономическую коллегию. Компания обжалует этот отказ.

«Раньше на выплаты иностранным транспортным компаниям не обращали особого внимания. Сейчас же, по мере урегулирования других спорных вопросов, ФНС обратила внимание на международную перевозку», — сказал партнер департамента налогов и права ДРТ Антон Зыков.

ФНС считает, что доходы от международных перевозок облагаются у источника выплаты по ставке 10% с учетом международных соглашений. Для морских перевозок турецких компаний СИДН снижает ставку до 5%, а доходы от воздушных и автомобильных перевозок облагаются только в стране резидентства перевозчика