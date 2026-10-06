Суд взыскал с работодателя 1,3 млн рублей после незаконного увольнения

Если суд признает увольнение незаконным, работодателю придется выплатить сотруднику средний заработок за весь период вынужденного прогула. При зарплате 100 тыс. рублей за время разбирательства сумма может составить от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Трудовой спор о восстановлении сотрудника может длиться от полугода до года и дольше. Все это время продолжает накапливаться сумма среднего заработка, которую работодатель должен будет выплатить при проигрыше дела, рассказала «Клерку» судебный юрист компании «Хелп Консалтинг» Маргарита Чикунова.

В одном из недавних дел работодатель объявил врачу-стоматологу-хирургу выговор, а затем уволил его за нарушения. Однако суд установил, что действие, за которое наказали врача, не входило в его должностные обязанности.

В результате сотрудника восстановили, а с работодателя взыскали 1,294 млн рублей среднего заработка за время вынужденного прогула, еще 30 тыс. рублей компенсации морального вреда и судебные расходы.

Еще одна распространенная ошибка — формально оформлять дисциплинарные взыскания, не указывая конкретный проступок. Так, в другом деле из приказа работодателя суд не смог установить, в чем именно заключались нарушения сотрудника: в документе были перечислены грубость, оскорбления и несоблюдение внутреннего распорядка без описания конкретных действий. Работника в итоге восстановили.

Чтобы снизить риски, Чикунова советует работодателям фиксировать реальные нарушения, запрашивать объяснения сотрудника, соблюдать сроки и проверять, относятся ли претензии к его трудовой функции. Если же увольнение уже состоялось и позиция компании в суде слабая, затягивание спора может только увеличить размер выплаты за вынужденный прогул.