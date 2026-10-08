Можно ли на микропредприятии провести СОУТ без создания комиссии: ответ Онлайнинспекции

Комиссия по СОУТ может состаять из одного директора.

Онлайнинспекция разобрала ситуацию: микропредприятие, основная деятельность- управление финансовой деятельностью, в штате 13 работников, все работают тольков офисе с ПК.

Можно ли одному генеральному директору провести СОУТ без образования комиссии, так как никто из работников не дал согласия войти в состав комиссии по проведению СОУТ, спросил пользователь.

Роструд считает, что это допустимо.

В случае отсутствия возможности у работодателей – субъектов малого предпринимательства (включая работодателей - ИП), которые отнесены к микропредприятиям, образовать комиссию полномочия комиссии, установленные законом о спецоценке условий труда от 28.12.2013 № 426-ФЗ, исполняет работодатель - ИП (лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник.