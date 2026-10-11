Назвали фразы, которые лучше не использовать в резюме

Рекрутеры часто пропускают универсальные характеристики кандидатов, поскольку их нельзя проверить по резюме. Опыт и результаты лучше демонстрируют ответственность и мотивацию соискателя.

Слова «стрессоустойчивый», «коммуникабельный», «легко обучаемый» и «ответственный» не усиливают резюме, рассказала старший консультант ИТ-аутсорс компании Selecty Александра Мартемьянова. Такие характеристики встречаются слишком часто, поэтому рекрутеры обычно не обращают на них внимания.

Фраза «готов выполнить любую работу» мешает понять, что именно умеет кандидат и какую должность ищет. Требование «зарплата — от 300 тысяч» также может отпугнуть работодателя, если соискатель не подтвердил его опытом и результатами. Слово «перфекционист» может означать как высокие требования к качеству, так и неспособность закончить работу вовремя.

«Резюме читают быстро, и каждая бесполезная формулировка занимает место, которое можно было отдать фактам», — отметила Мартемьянова.

Просьба сразу передать резюме сотруднику, который принимает решение, может восприниматься как сомнение в компетентности рекрутера. При этом сами по себе подобные формулировки обычно не становятся причиной отказа, но затрудняют оценку кандидата и его карьерной цели.