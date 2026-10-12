Доля компаний с удаленными сотрудниками снизилась на 4%

В феврале 2026 дистанционную работу использовали 35% работодателей, а в сентябре — 31%.

Доля компаний с сотрудниками на удаленке к концу сентября составила 31%, следует из исследования SuperJob. За полгода показатель снизился на 4 процентных пункта — в феврале он достигал 35%.

В Москве дистанционные сотрудники есть в 41% компаний, в Санкт-Петербурге — в 34%. В остальных регионах России удаленку используют 27% работодателей.

Опрос проводился с 7 сентября по 6 октября. В нем приняли участие 1 тыс. респондентов.