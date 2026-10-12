Оценили ущерб бизнеса от атаки на дата-центры «Яндекса»

Суточный простой всех сервисов «Яндекса» мог бы стоить 4 млрд рублей, но фактические поетри ниже.

Верхняя граница потерь «Яндекса» при полном суточном простое всех сервисов составляет около 4 млрд рублей, оценил генеральный директор ComNews Group Леонид Коник. Расчет основан на годовой выручке компании за 2025 год в 1,441 трлн рублей.

Сбой произошел после остановки дата-центра во Владимире, который 11 октября 2026 года подвергся атаке беспилотников. Ранее, 8 и 9 октября, БПЛА атаковали центры обработки данных в Сасово и Калуге. Пострадавших нет, профильные службы оценивают ущерб и устраняют последствия.

Проблемы затронули «Яндекс Go», «Яндекс Еду», Delivery Club, «Яндекс Пэй», «Яндекс Музыку», «Кинопоиск» и «Дом с Алисой». Пользователи сообщали о зависших заказах такси, сбоях оплаты и ошибках устройств с «Алисой». Компания перевела платформы в аварийный режим и восстанавливает в первую очередь поиск, «Алису», карты, такси и почту.

Часовой оборот российского рынка такси составляет около 124 млн рублей, подсчитал партнер Strategy Partners Сергей Кудряшов. Часть спроса во время сбоя перешла к конкурентам или была отложена. Стабилизация ядра клиентских сервисов может занять 2–3 недели, прогнозирует заместитель директора исследовательского центра ВШССН МГУ Тимофей Воронин.