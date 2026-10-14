Политика удержания смещается к точечному подходу: 58% работодателей сохраняют только ключевых специалистов, тогда как доля тех, кто удерживает всех, упала до 17%.

22% компаний в 2026 году не предпринимают никаких мер по удержанию персонала, 17% пытаются сохранить всех, а 58% — только самых ценных сотрудников.

Рынок труда заметно изменился: за год число вакансий сократилось на 18%, а резюме стало больше на 32%. После двух лет кадрового дефицита работодатели нанимают осторожнее, хотя безработица остается низкой — 2,1–2,3%. На заявления об увольнении сейчас реагируют лишь 17% компаний, тогда как в январе таких было 23%, а в 2024 году — 25%. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

Доля тех, кто удерживает только отдельных сотрудников, тоже снижается — с 63% в 2024 году до 58% сегодня. Не удерживают никого уже 22% работодателей.

При этом мнение HR‑специалистов почти не изменилось: 23% считают, что удерживать нужно всегда, 68% — только в отдельных случаях, противников удержания всего 6%. Но реальная практика расходится с позицией эйчаров: разрыв между теми, кто выступает против удержания, и теми, кто так действует, вырос до 16 п. п.

Решение о контрофере все чаще зависит от финансовых возможностей компании и скорости поиска замены на рынке. Удержание применяют в основном к ключевым специалистам, особенно в сферах, где дефицит сохраняется — ИТР, квалифицированные рабочие, медперсонал, водители. Дополнительный фактор — внедрение технологий, позволяющих перераспределять рутинные задачи без расширения штата. Для HR‑служб приоритетом становится формирование списка сотрудников, уход которых критичен для бизнеса, и концентрация усилий именно на них.