Туроператорам разрешат подписывать заявления в реестр усиленной неквалифицированной подписью

Туроператоры смогут подписывать заявление для внесения сведений в реестр усиленной неквалифицированной электронной подписью, следует из проекта приказа Минэкономразвития. Сейчас допускается только усиленная квалифицированная электронная подпись.

Проект также исключает из перечня приложений бухгалтерскую отчетность, документы о соответствии должностных лиц требованиям закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ и подтверждения уплаты взносов в резервный фонд и фонд персональной ответственности. Не потребуются копии документов о внесении записи в ЕГРЮЛ и постановке туроператора на налоговый учет.

После принятия поправок к заявлению нужно будет приложить договор страхования гражданской ответственности или банковскую гарантию исполнения обязательств, а также копии документов об оплате финансового обеспечения. Действующие правила утверждены приказом Минэкономразвития от 25.07.2023 № 530, документы подаются через Госуслуги.