Какие подарки сотрудникам и клиентам нельзя списать в расходы

Обычные подарки сотрудникам, клиентам и партнерам не уменьшают налог на прибыль. При этом их вручение может потребовать уплаты НДФЛ и НДС, а неправильное оформление — привести к доначислениям.

Обычные подарки сотрудникам и клиентам нельзя учитывать в расходах по налогу на прибыль. Однако для премий за трудовые результаты и рекламных сувениров предусмотрены исключения. При этом неправильное оформление подарков может привести к доначислению налогов. Об этом «Клерку» рассказала собственник и генеральный директор ГК «Партнерство Маминой», аттестованный аудитор и налоговый консультант Ирина Мамина.

Стоимость обычных подарков к праздникам нельзя включить в расходы по налогу на прибыль на основании п. 16 ст. 270 НК РФ. Исключение — поощрения за конкретные трудовые результаты, предусмотренные системой оплаты труда, а также рекламные сувениры для неопределенного круга лиц. Последние обычно учитываются в пределах 1% выручки.

«Одного упоминания праздничных подарков в коллективном договоре недостаточно», — подчеркнула Мамина.

Для НДФЛ предусмотрен необлагаемый лимит 4 000 рублей на одного человека за календарный год. Например, если работник получил два подарка по 3 000 рублей, налог при ставке 13% составит 260 рублей с превышения в 2 тыс. рублей.

Страховые взносы начисляют, если подарок фактически является вознаграждением за труд. При самостоятельном безвозмездном дарении по письменному договору, не связанном с оплатой труда, взносов нет. Лимит 4 тыс. рублей в этом случае не применяется.

Плательщики НДС обычно начисляют налог при безвозмездной передаче подарков. Основная ставка в 2026 году — 22%. Рекламные товары освобождаются от НДС, если расходы на одну единицу с учетом входного налога не превышают 300 рублей.

«Эта льгота не распространяется автоматически на любые недорогие праздничные подарки», — пояснила эксперт.

Передачу подарков нужно подтвердить документами. Если организация дарит движимое имущество стоимостью более 3 000 рублей, обязателен письменный договор. Между коммерческими организациями допускаются только обычные подарки стоимостью не более этой суммы.

Основные риски доначислений — списание подарков как представительских расходов, применение лимита НДФЛ к каждому вручению отдельно, неначисление НДС и оформление трудовых премий фиктивными договорами дарения.

Единого необлагаемого лимита для корпоративных подарков нет. Налоговые последствия зависят от назначения подарка, его стоимости, получателя и фактических условий передачи.