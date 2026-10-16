С 1 октября 2026 компаниям придется оформлять часть исполнителей на платформах в штат

Эксперт рассказал, кого из исполнителей придется срочно забирать в штат.

С 1 октября 2026 вступили в действия изменения работы цифровых платформ, через которые продают товары, заказывают работы и услуги.

Как новые правила изменят рынок, «Клерку» рассказал основатель yooni.pro Антон Лемзаков.

По его мнению, часть исполнителей и компаний может перейти на прямые договоры, часть — оформить трудовые отношения. Другие продолжат работать через платформы.

«Выбор зависит от самой работы. Если нужен самостоятельный специалист для конкретного проекта, гражданско-правовой договор может подходить. Если человек ежедневно выполняет обязанности под руководством компании, следует рассматривать оформление в штат», — пояснил Лемзаков.

При этом переход на прямой договор не решит проблему, если фактически человек остается сотрудником. ФНС оценивает организацию работы, а не только название договора.

Ранее налоговики разъясняли свою позицию.