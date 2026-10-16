Работодатель узнал, что у сотрудника две трудовые книжки: Роструд ответил, можно ли его уволить
Наличие второй трудовой книжки — не основание для увольнения.
У работника две трудовые книжки: по одной он работает в пожарной охране с графиком сутки через трое, по второй – в метрополитене спасателем, тоже сутки через трое.
Как уволить сотрудника с одного места работы, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Увольнение возможно только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. Только за то, что работник имеет две трудовые книжки уволить работника нельзя», — предупредил Роструд.
В ст. 77 ТК установлены основания прекращения трудового договора, среди них – являются:
расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и ст. 81 ТК).
Все тонкости трудового законодательства, оформления кадровых перемещений и защиты от штрафов мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП». Вы научитесь без ошибок вести воинский учет, сдавать TAC-1, оформлять иностранцев по формам МВД, работать в 1С:ЗУП и выстраивать кадровые процессы по актуальной судебной практике. Цена прямо сейчас: всего 9 250 ₽ вместо 33 000 ₽. После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Инвестируйте в востребованную профессию без рисков для компании, пока цена не выросла.
хорошая работа. не устает