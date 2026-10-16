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Трудовые отношения
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Работодатель узнал, что у сотрудника две трудовые книжки: Роструд ответил, можно ли его уволить

Наличие второй трудовой книжки — не основание для увольнения.

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У работника две трудовые книжки: по одной он работает в пожарной охране с графиком сутки через трое, по второй – в метрополитене спасателем, тоже сутки через трое.

Как уволить сотрудника с одного места работы, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Увольнение возможно только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. Только за то, что работник имеет две трудовые книжки уволить работника нельзя», — предупредил Роструд.

В ст. 77 ТК установлены основания прекращения трудового договора, среди них – являются:
расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и ст. 81 ТК).

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Комментарии
2
  • B
    bogdanovv

    хорошая работа. не устает

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