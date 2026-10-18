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Трудовые отношения
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Должен ли работодатель платить выходное пособие при уходе по собственному желанию

Уход по собственному желанию — не повод лишать сотрудника обещанных выплат. КС РФ встал на сторону работников и раз и навсегда запретил работодателям отказываться от выплаты выходных пособий, зафиксированных в трудовом соглашении.

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Работодатель должен выплатить предусмотренное договором выходное пособие даже при уходе сотрудника по собственному желанию, следует из решения Конституционного суда.

Суд рассмотрел жалобу работников, которым компания отказалась выплатить компенсацию в размере пяти среднемесячных зарплат при увольнении. КС указал, что стороны свободно договариваются об условиях контракта, а работодатель не может произвольно отказываться от добровольно взятых обязательств.

«Это не подарок работодателя, а обязательство, которое он на себя взял, подписывая договор. И оно должно исполняться», — сказал первый зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В базовый набор выплат при увольнении по любому основанию входят заработная плата за отработанные дни и компенсация за все дни неиспользованного отпуска. При увольнении в связи с ликвидацией или сокращением штата сотруднику выплачивают средний месячный заработок на период трудоустройства до двух месяцев, а в районах Крайнего Севера — до трех месяцев.

При нарушении сроков расчета работодатель обязан выплатить проценты в размере не ниже 1/150 ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Срок исковой давности по трудовым спорам о невыплате сумм при увольнении составляет один год.

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