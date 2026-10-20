Назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

Выгоднее оформлять отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, так как это позволяет сохранить размер итогового дохода.

Отпуск в 2027 году наиболее выгодно брать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре, заявила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. Выгода формируется за счет оплаты оставшихся рабочих дней месяца, которые при малом количестве рабочих дней стоят дороже.

«Выгоднее всего оформлять отпуск в те месяцы, где меньше праздничных дней, где больше дней рабочих. Мы знаем, что праздничных дней у нас много в январе, и это прекрасно, в мае, и это тоже прекрасно. А вот, например, оформить отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре либо в декабре 2027 года, где много рабочих дней в месяце, — выгоднее», — пояснила депутат.

В марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре 2027 года будет по 22 рабочих дня. Меньше всего рабочих дней припадет на январь (15 дней), а также февраль и май (по 19 дней). В ноябре ожидается 20 рабочих дней, а в июне и октябре — по 21 дню.

По ТК сотрудникам ежегодно предоставляется 28 календарных дней оплачиваемого отпуска. Средний дневной заработок для расчета отпускных вычисляют исходя из доходов сотрудника за последние 12 месяцев.