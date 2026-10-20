Судебная практика. Контрагент не выставил счет-фактуру на 679 млн рублей. Суд не встал на сторону заказчика

Заказчик перечислил производителю аванс,но но после расторжения договора не смог через суд добиться счетов-фактур. Из-за этого он рисковал потерять вычет по НДС на 113 млн рублей. Но обращение в суд не помогло истребовать документы.

Суть кейса. Заказчик перечислил производителю авансы с НДС на суммы 262,2 млн, 215,2 млн и 200,6 млн рублей, но счетов-фактур не получил. После расторжения договора он получил недостроенные объекты, а авансы пошли на возмещение затрат контрагента.

Заказчик потребовал исчислить НДС и оформить документы, заявив об утрате вычета на 113 млн рублей. Однако суды отказали в удовлетворении требований (постановление АС Северо-Западного округа от 23.07.2026 по делу № А56-39472/2024).

Почему суды отказали заказчику:

Публично-правовой характер спора. Гражданский суд не должен подменять налоговые органы. Отсутствие договорного обязательства. Заказчик не закрепил обязанность передать счета-фактуры в соглашении с контрагентом.

Но это не значит, что закон всегда будет на стороне подрядчика. Разобрали больше случаев из судебной практики здесь: «Счет-фактура: как обязать контрагента ее выставить и когда суд откажет».