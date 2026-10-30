Бухгалтерам посоветовали просить премии вместо повышения оклада

Квалифицированным бухгалтерам стоит добиваться не только повышения оклада, но и дополнительных выплат за результаты работы. Рекрутер Алёна Владимирская объяснила, почему такой подход может быть выгоднее в условиях сокращения расходов бизнеса.

Бухгалтеры могут увеличить доход за счет премий и более весомой KPI-части зарплаты. Для этого специалистам необходимо показывать работодателю конкретные результаты своей работы. Об этом Алёна Владимирская рассказала в интервью редакционному директору «Клерка» Александру Табернакулову.

По словам рекрутера, квалифицированных и надежных бухгалтеров сегодня особенно ценят, поскольку ошибки в учете и отчетности могут обернуться серьезными последствиями для бизнеса.

«Важно, чтобы эта ценность выражалась в деньгах. Возможно, не только в зарплате, потому что ежемесячный фонд оплаты труда — большая нагрузка на бизнес», — отметила Владимирская.

Эксперт рекомендует бухгалтерам оцифровывать результаты своей работы и выстраивать систему оценки эффективности, которая позволит претендовать на дополнительные выплаты.

Для этого бухгалтеру необходимо разбираться не только в учете и налогах, но и в экономике компании. В частности, понимать P&L, находить возможности для сокращения расходов и использовать автоматизацию для уменьшения рутинной нагрузки.

Владимирская подчеркнула, что современный бухгалтер должен понимать бизнес почти на уровне собственника, видеть финансовые риски и предлагать решения, которые помогают компании сохранять прибыльность.

О других способах повысить свою востребованность и доход эксперт рассказала в интервью «Клерку».