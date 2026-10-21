Покупатели онлайн-магазинов лишаются гарантий возврата денег при внесении стопроцентного аванса

Перевод денег в счет аванса за товар не дает покупателю никаких гарантий его получения или возврата средств. Потенциально опасными ведомство считает сделки, где продавец проявляет излишнюю настойчивость и скрывает свои контактные данные.

МВД уточнило, что перевод предоплаты на карты частных лиц, использование анонимных платежных систем и электронных кошельков чаще всего свидетельствуют о мошенничестве.

«Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», — сказали в ведомстве.

Среди других признаков неблагонадежных интернет-магазинов сотрудники полиции выделили аномально низкие цены, неточности в описаниях товаров, а также отсутствие возможностей курьерской доставки или самовывоза.

Мошенники регулярно создают поддельные платежные платформы для хищения средств с банковских карт. В числе прочих распространенных схем обмана ведомство также отмечает предложения о переводах на «безопасные счета» и инвестиции в криптовалютные активы.