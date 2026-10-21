Для совмещения должностей нужно получить письменное согласие работника

Работодатель вправе поручить сотруднику дополнительную работу в течение рабочего дня. Срок, содержание, объем работы и размер доплаты нужно согласовать с работником.

Совмещение должностей законно при наличии письменного согласия работника, следует из ответа специалистов Роструда на портале Онлайнинспекция.рф. Дополнительную работу сотрудник выполняет наряду с обязанностями по трудовому договору в пределах установленной продолжительности рабочего дня или смены.

Работу по другой профессии или должности можно поручить в порядке совмещения на основании ст. 60.2 ТК. Работодатель и сотрудник должны письменно определить срок совмещения, содержание и объем дополнительных обязанностей.

За совмещение работнику положена доплата по ст. 151 ТК. Ее размер стороны устанавливают соглашением с учетом содержания и объема дополнительной работы.