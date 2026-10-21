Для совмещения должностей нужно получить письменное согласие работника
Работодатель вправе поручить сотруднику дополнительную работу в течение рабочего дня. Срок, содержание, объем работы и размер доплаты нужно согласовать с работником.
Совмещение должностей законно при наличии письменного согласия работника, следует из ответа специалистов Роструда на портале Онлайнинспекция.рф. Дополнительную работу сотрудник выполняет наряду с обязанностями по трудовому договору в пределах установленной продолжительности рабочего дня или смены.
Работу по другой профессии или должности можно поручить в порядке совмещения на основании ст. 60.2 ТК. Работодатель и сотрудник должны письменно определить срок совмещения, содержание и объем дополнительных обязанностей.
За совмещение работнику положена доплата по ст. 151 ТК. Ее размер стороны устанавливают соглашением с учетом содержания и объема дополнительной работы.
Все тонкости трудового законодательства, оформления кадровых перемещений и защиты от штрафов мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С:ЗУП». Вы научитесь без ошибок вести воинский учет, сдавать TAC-1, оформлять иностранцев по формам МВД, работать в 1С:ЗУП и выстраивать кадровые процессы по актуальной судебной практике. Цена прямо сейчас: всего 9 250 ₽ вместо 33 000 ₽. После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Инвестируйте в востребованную профессию без рисков для компании, пока цена не выросла.