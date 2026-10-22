Каждый седьмой россиянин хочет уволиться по несколько раз в день

Чаще всего об увольнении задумываются россияне с зарплатой от 100 до 150 тыс. рублей. Среди них такие мысли периодически посещают 70% работников.

14% работающих россиян признались, что задумываются об увольнении несколько раз в день. При этом в целом сотрудники стали реже размышлять об уходе с работы и чаще принимают карьерные решения взвешенно.

Еще 10% работников думают о смене работы как минимум раз в день, 13% — раз в неделю, а 9% — раз в месяц. Каждый четвертый участник опроса сообщил, что подобных мыслей у него не возникает. Об этом сказано в исследовании сервиса SuperJob.

За год доля россиян, которых желание уволиться посещает несколько раз в день, выросла на 4 процентных пункта. Однако в целом число тех, кто регулярно задумывается об уходе из компании, снизилось на 10 п.п. По мнению исследователей, это связано с изменением ситуации на рынке труда, из-за чего сотрудники стали менее склонны к импульсивным решениям.

Женщины задумываются об увольнении чаще мужчин. Периодически такие мысли возникают у 65% россиянок против 55% мужчин. Несколько раз в день об уходе думают 18% женщин и 11% мужчин.

Чаще всего сменить работу хотят сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет. О периодических мыслях об увольнении сообщили 62% представителей этой возрастной группы. Среди работников младше 35 лет такой показатель составляет 54%, а среди более старших сотрудников — 56%.

Также желание покинуть компанию чаще возникает у россиян с высшим образованием. О подобных мыслях сообщили 61% респондентов с дипломом вуза против 50% участников опроса со средним профессиональным образованием.

Самыми недовольными своей работой оказались сотрудники с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Среди них о желании уволиться периодически задумываются 70% опрошенных.