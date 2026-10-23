Бухгалтер может потерять вычет НДС из-за документов от другой компании

Если договор заключен с одной организацией, а счет-фактуру выставила другая, у компании могут возникнуть проблемы с вычетом НДС. При этом расходы по налогу на прибыль не обязательно придется исключать.

Несовпадение контрагентов в договоре и закрывающих документах само по себе не лишает компанию права на учет расходов. Однако для вычета НДС необходимо подтвердить, кто фактически выступал продавцом товара или исполнителем услуги. Об этом «Клерк.ру» рассказала аттестованный аудитор, магистр права, эксперт по бухгалтерской отчетности Анастасия Скворцова.

По ее словам, расходы и вычет НДС могут иметь разную судьбу. Для налога на прибыль затраты можно подтвердить совокупностью достоверных документов, в том числе косвенных. Для вычета НДС в обычной ситуации требуется надлежащий счет-фактура или УПД.

Если в счете-фактуре вместо реального продавца указана посторонняя организация, заявлять вычет рискованно.

При этом общий директор, учредитель или бренд не делают разные юридические лица взаимозаменяемыми.

Для обычных приобретений вычет НДС можно заявить в течение трех лет после принятия покупки на учет, поэтому бухгалтеру следует получить надлежащие документы от фактического продавца с учетом установленного срока.