Каждый восьмой россиянин решил продлить отдых на День народного единства

13% работающих россиян планируют взять отпуск или отгулы, чтобы увеличить время отдыха вокруг Дня народного единства. Большинство же ограничатся одним праздничным выходным посреди недели.

В 2026 году День народного единства выпадает на среду, 4 ноября. В связи с этим 60% работающих россиян не собираются присоединять к празднику дополнительные дни отдыха.

Продлить выходные за счет отпуска или отгулов намерены 13% опрошенных. Еще 17% пока не определились с планами. У 10% респондентов график работы сменный, поэтому их выходные зависят от расписания. Об этом сказано в исследовании SuperJob.

Чаще всего дополнительные дни отдыха к празднику планируют брать россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Среди них такой вариант выбрали 15% опрошенных. В группе до 35 лет этот показатель составил 14%, а среди работников старше 45 лет — 11%.

Большинство россиян собираются провести День народного единства дома в кругу семьи. Такой вариант выбрали 62% участников опроса. Еще 9% будут работать в праздничный день, 3% планируют поехать на дачу или за город, а 2% отправятся в путешествие по России.

По 1% респондентов намерены провести день на прогулке, посетить культурные или городские мероприятия либо встретиться с друзьями. При этом почти каждый пятый россиянин пока не решил, как отметит праздник.

Женщины чаще мужчин планируют остаться дома: такой вариант выбрали 71% россиянок против 53% россиян. Мужчины, напротив, чаще будут работать 4 ноября — 12% против 5% среди женщин.