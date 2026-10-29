Минтруд собирается автоматически штрафовать работодателей за ошибки в отчетности по кадрам

Работодателей могут начать штрафовать за ошибки и задержки с кадровой отчетностью без вызовов и длинных разбирательств. Минтруд планирует объединить информационные системы Социального фонда и Роструда, чтобы автоматически фиксировать нарушения и моментально выписывать электронные постановления.

Минтруд планирует автоматизировать привлечение работодателей к ответственности по части 2 статьи 15.33.2 КоАП. Постановление смогут выносить без участия лица, в отношении которого возбуждено дело. Об этом сказано в законопроекте на портале нормативных правовых актов.

Штрафы за нарушение сроков и порядка представления сведений о трудовой деятельности предложено назначать без составления протокола, следует из законопроекта Минтруда на портале проектов НПА. Для этого КоАП планируют дополнить новой статьей 2.6.3.

СФР будет фиксировать нарушение и передавать информацию из своей системы в АСУ КНД Роструда. Постановление оформят в электронном виде и подпишут усиленной квалифицированной электронной подписью. Документ направят по почте, через Госуслуги или региональные порталы.

Работодатели обязаны передавать сведения о трудовой деятельности и стаже работников в составе формы ЕФС-1. Ответственность предусмотрена за нарушение срока, а также за неполные или недостоверные сведения.

Минтруд рассчитывает, что новый порядок ускорит назначение наказаний, увеличит количество взыскиваемых штрафов и снизит нагрузку на трудовые инспекции. Сейчас процедура включает передачу данных от СФР в Роструд, составление протокола, извещение нарушителя и отдельное рассмотрение дела.