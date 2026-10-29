Срочный договор для стажировки нельзя заключить с работником без обучения

Стажировка должна быть связана с профессиональным обучением или дополнительным профобразованием. Временного работника, который не обучается, нельзя принять по этому основанию.

Срочный трудовой договор для стажировки нельзя заключить с работником, который не проходит обучение, разъяснили специалисты портала «Онлайнинспекция.рф». Стажировка считается одной из форм профессионального обучения или дополнительного профессионального образования.

Абзац 9 части 1 статьи 59 ТК разрешает срочный договор для работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным профобразованием в форме стажировки. Если такой связи нет, это основание для срочности договора не применяется.

Принять сотрудника можно только на должность, которая предусмотрена штатным расписанием и не занята другим работником. Трудовая функция с указанием должности, профессии, специальности или конкретного вида работы должна быть включена в договор по абзацу 3 части 2 статьи 57 ТК.