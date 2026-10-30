Бюджетникам хотят зафиксировать оклады на уровне 70% от итогового дохода

Для сотрудников государственных и муниципальных учреждений хотят установить единый федеральный стандарт хотят ввести. Их зарплата за полностью отработанный месяц должна быть не ниже 150% средней зарплаты в регионе.

Базовые оклады работников государственных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения и культуры предлагают установить на уровне не менее 70% оплаты труда. Такие поправки вносит законопроект № 21379-9.

Инициаторы отмечают, что в большинстве регионов оклады врачей, учителей и сотрудников музеев остаются ниже федерального МРОТ. Целевые показатели по зарплате при этом достигаются за счет повышенной нагрузки — работы на 1,5–2 ставки.

Поправки также должны сократить зависимость доходов от стимулирующих выплат, которые при низких окладах фактически заменяют гарантированную часть заработка. Депутаты указывают, что такие выплаты не всегда связаны с конкретными результатами работы.

Отдельно законопроект закрепляет минимальный уровень месячной зарплаты. При полностью отработанной норме времени и выполнении трудовых обязанностей она должна составлять не менее 150% региональной среднемесячной зарплаты.