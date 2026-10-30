Работодателям объяснили, как ввести KPI для сотрудников без изменения трудовых договоров
Работодатель может закрепить KPI в приложении к положению о премировании или отдельном локальном акте. Уведомлять сотрудников об изменениях за два месяца не требуется, а дополнительные соглашения нужны только при изменении условий трудовых договоров.
Работодатель вправе установить KPI для отдельных подразделений, оформив показатели эффективности приложением к действующему положению о премировании. При этом закон не устанавливает обязательного двухмесячного срока для ознакомления работников с изменениями локального нормативного акта. Такое разъяснение дали специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф».
Ведомство рассмотрело ситуацию, когда компания планирует с 1 января 2027 года ввести KPI для сотрудников кассовой зоны, а в дальнейшем распространить систему на остальные подразделения.
В Роструде пояснили, что показатели эффективности можно закрепить как приложением к общему положению о премировании, так и отдельным положением о KPI для каждого подразделения. Оба варианта допустимы.
При этом работодатель обязан ознакомить сотрудников под подпись с локальными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Обычно это делают до вступления изменений в силу, однако конкретный срок законом не установлен.
Дополнительные соглашения к трудовым договорам оформлять не нужно, если введение KPI не меняет согласованные сторонами условия трудовых договоров.
Согласно ст. 135 ТК РФ, системы оплаты труда и премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами. В них определяются виды и размеры премий, сроки, основания и условия их выплаты, в том числе с учетом качества и эффективности работы.
Если же введение KPI затрагивает условия трудового договора, их изменение требует письменного соглашения сторон в соответствии со ст. 72 ТК РФ.
Таким образом, при введении KPI работодатель должен учитывать, какие условия оплаты труда уже закреплены в трудовых договорах, и ознакомить затронутых работников с новыми локальными правилами.
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