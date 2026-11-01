Работодатель должен выплатить компенсацию за каждый день задержки расчета при увольнении

Если работодатель не выплатил зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск в день увольнения, ему придется заплатить проценты за каждый день просрочки. Работник может взыскать задолженность через суд в течение одного года.

Работодатель обязан полностью рассчитаться с сотрудником в день увольнения. Если зарплата, отпускные компенсации или другие положенные выплаты задержаны, работнику полагается дополнительная денежная компенсация. Об этом напомнили специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф».

В окончательный расчет входят зарплата, компенсация за все неиспользованные отпуска, выходное пособие и другие выплаты, предусмотренные законом или трудовым договором.

Согласно ст. 140 ТК РФ, все причитающиеся суммы необходимо выплатить в последний день работы. Если сотрудник в день увольнения не работал, расчет производится не позднее следующего дня после предъявления требования о выплате.

За нарушение сроков работодатель обязан начислить проценты по ст. 236 ТК РФ. Минимальный размер компенсации составляет 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ от невыплаченной суммы за каждый день задержки.

Проценты начисляются со следующего дня после установленного срока выплаты до дня фактического расчета включительно.

При этом коллективный договор, локальный нормативный акт или трудовой договор могут предусматривать более высокий размер компенсации.

В Роструде подчеркнули, что обязанность выплатить проценты возникает независимо от вины работодателя.

Если компания не произвела окончательный расчет, работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда, в том числе через портал «Онлайнинспекция.рф», или подать иск в суд.

Для взыскания невыплаченной зарплаты и других причитающихся сумм установлен срок обращения в суд — один год со дня, когда деньги должны были быть выплачены. Это правило распространяется и на задолженность при увольнении.

Иск о восстановлении трудовых прав можно подать не только по месту нахождения работодателя, но и по месту жительства работника.

При этом, если спор уже принят судом к рассмотрению или по нему вынесено судебное решение, государственный инспектор труда не вправе выдавать работодателю обязательное предписание по тому же вопросу.