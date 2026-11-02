Сэкономить на НДФЛ через нежилое помещение директора не вышло — суды встали на сторону ФНС

Компания не смогла доказать, что выплаты директору за использование его нежилого помещения в служебных целях освобождены от НДФЛ. Суды поддержали инспекцию и признали доначисления законными.

Налоговая инспекция доначислила организации НДФЛ и штраф по итогам камеральной проверки расчета 6-НДФЛ. Проверяющие пришли к выводу, что компания создала формальные условия для снижения налога, выплачивая директору компенсацию за использование принадлежащего ему нежилого помещения.

Организация пояснила, что выплаты не связаны с оплатой труда. В подтверждение она представила соглашение к трудовому договору, согласно которому помещение директора использовали под склад для служебных нужд. Об этом сказано в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 17.09.2026 N Ф09-3521/26.

Однако инспекция и суды этот довод не приняли. Судьи указали, что компенсация за использование нежилого помещения работника не входит в перечень компенсационных выплат, освобождаемых от НДФЛ. Кроме того, положения статьи 188 ТК о компенсации за использование личного имущества сотрудника не распространяются на случаи, когда работодатель использует нежилое помещение работника.

Суды также отметили, что освобождение от НДФЛ компенсаций, связанных с исполнением трудовых обязанностей, действует только в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Для спорных выплат такого основания не было.

Дополнительным аргументом стало отсутствие экономической целесообразности заключенного соглашения между организацией и директором. В результате суды поддержали налоговый орган и признали правомерными доначисление НДФЛ и привлечение компании к ответственности.