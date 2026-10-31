К 2030 году более 95% российских судей планируют перевести на работу с ИИ

К 2030 году более 95% российских судей должны регулярно использовать искусственный интеллект. Нейросети будут готовить до 50% проектов процессуальных документов, а сроки рассмотрения типовых дел планируется сократить на 20–30%.

В России планируют внедрить искусственный интеллект в повседневную работу судов. К 2030 году доля судей, постоянно использующих ИИ-сервисы, должна превысить 95%, сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Такие показатели предусмотрены Концепцией внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство РФ.

Согласно документу, с помощью ИИ планируется создавать 30–50% проектов процессуальных документов. При этом не менее 80% подготовленных нейросетями проектов судьи должны утверждать без существенных правок.

«Считаю, что внедрение ИИ в судебную систему — это давно назревший и логичный шаг, ведь одной из главных целей внедрения является повышение эффективности работы судов, в том числе путем уменьшения нагрузки за счет автоматизации рутины», — отметил Машаров.

По его словам, автоматизация должна позволить сократить сроки рассмотрения типовых дел на 20–30% и уменьшить нагрузку на судей.

Эксперт подчеркнул, что концепция определяет основные цели, задачи и направления внедрения искусственного интеллекта в судебную систему.

При этом ИИ будет выполнять вспомогательные функции. Ключевая роль в рассмотрении дел и принятии судебных решений сохранится за судьями.