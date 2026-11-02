Работодатель обязан дать до пяти дней отпуска при рождении ребенка

Работник может получить отпуск без сохранения зарплаты также при регистрации брака или смерти близкого родственника. Для этого нужно подать письменное заявление.

До пяти календарных дней неоплачиваемого отпуска положено работнику при рождении ребенка, регистрации брака или смерти близкого родственника, разъяснил Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф». Отказать в таком отпуске работодатель не вправе.

Основанием для предоставления дней отдыха служит письменное заявление работника. Отпуск не оплачивается, а его продолжительность в каждом из перечисленных случаев не может превышать пяти календарных дней.

Такая обязанность работодателя установлена абзацем 6 части 2 статьи 128 ТК. Норма предусматривает именно календарные, а не рабочие дни отпуска.