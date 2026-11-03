Юрист объяснил, когда наследники могут забрать пенсию родственника, а когда деньги придется вернуть

Наследники не могут претендовать на пенсию, которая была начислена уже после смерти пенсионера. Однако невыплаченные при жизни суммы в ряде случаев можно получить или включить в наследство.

Ошибочно перечисленная после смерти пенсионера пенсия не становится наследством и может быть востребована обратно. Об этом рассказал юрист Марк Варшавер в комментарии для «Клерка», разбирая выводы Верховного суда.

Эксперт пояснил, что родственники вправе получить пенсию, которая законно причиталась пенсионеру при жизни, но осталась неполученной. Если члены семьи, проживавшие совместно с умершим, обратятся в Социальный фонд в течение шести месяцев после смерти, они смогут получить такую выплату. Если обращение не последует, сумма войдет в наследственную массу.

При этом деньги, которые уже были зачислены на банковский счет пенсионера при жизни, также считаются частью наследства.

Другая ситуация складывается с выплатами за месяцы после смерти. Если пенсия была перечислена уже после смерти гражданина, такая сумма не относится к наследственному имуществу, даже если поступила на его счет.

«Зачисление ошибочной пенсии на счет умершего не означает, что его наследники должны возвращать деньги из собственных средств. Если родственники не получали эти деньги и не распоряжались ими, нельзя возлагать на них ответственность лишь на основании родства или факта принятия наследства», — сказал Марк Варшавер.

Однако риск возникает, если родственники получили или потратили эти деньги. В таком случае Социальный фонд может потребовать их возврата как неосновательного обогащения.

«Незнание об ошибке не гарантирует освобождения от возврата денег. Для разрешения спора необходимо установить, кто получил средства, на каком основании и существуют ли предусмотренные законом исключения из обязанности возвратить неосновательное обогащение», — добавил юрист.

Сначала фонд вправе предложить вернуть средства добровольно, а при отказе обратиться в суд. При этом ему придется доказать, что получатель приобрел деньги без законных оснований.

Марк Варшавер также подчеркнул, что Верховный суд рассматривал спор между Социальным фондом и банком. Вопрос о взыскании ошибочно перечисленной пенсии непосредственно с наследников в рамках этого дела не рассматривался.