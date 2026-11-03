Работодатель обязан предоставить неиспользованный отпуск перед декретом
Беременные сотрудницы могут использовать неотгулянный ежегодный отпуск до ухода в декрет, причем стаж работы у работодателя в этом случае значения не имеет.
Женщина может взять ежегодный оплачиваемый отпуск перед отпуском по беременности и родам, если у нее остались неиспользованные дни. Стаж работы у этого работодателя значения не имеет.
Работодатель обязан предоставить сотруднице неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска перед отпуском по беременности и родам, разъяснили на портале «Онлайнинспекция.рф». Основанием служит заявление работницы.
Такое право закреплено в ст. 260 ТК. По желанию женщины ежегодный отпуск предоставляют перед отпуском по беременности и родам либо сразу после него.
Воспользоваться неиспользованными днями также можно после окончания отпуска по уходу за ребенком. Во всех этих случаях продолжительность работы у конкретного работодателя не влияет на право сотрудницы получить отпуск.
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