Бабушка не может работать по внутреннему совместительству в отпуске по уходу за внуком

Для оформления отпуска бабушке нужно подать работодателю письменное заявление. Отпуск предоставляется, если она фактически ухаживает за ребенком.

Бабушка вправе оформить отпуск по уходу за внуком до достижения им трех лет, следует из ответа Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф». Одновременно находиться в таком отпуске и работать по внутреннему совместительству у того же работодателя нельзя.

По части 2 статьи 256 ТК отпуск по уходу за ребенком могут полностью или частично использовать отец, бабушка, дед, другой родственник либо опекун. Главное условие — этот человек должен фактически ухаживать за ребенком.

Право на пособие сохраняется, если родственник выходит из отпуска на работу до достижения ребенком полутора лет. Работать можно в том числе неполное время, на дому или дистанционно. В период отпуска также разрешена работа у другого работодателя, то есть по внешнему совместительству.