Роструд ответил, можно ли платить зарплату каждый день

Работодатели могут выплачивать зарплату ежедневно в конце каждой смены.

Выплачивать заработную плату ежедневно по окончании трудового дня или смены законом не запрещено, разъяснили специалисты Роструда на портале Онлайнинспекция.рф.

Норма части 6 статьи 136 ТК требует перечислять деньги не реже чем каждые полмесяца, поэтому более частые расчеты не нарушают трудовое законодательство.

Конкретные даты выплаты работодатель обязан зафиксировать в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре не позднее 15 календарных дней со дня окончания отработанного периода.

Позиция ведомства заключается в том, что при ежедневном графике в документах необходимо прописать каждое число месяца, в которое выдаются деньги. Эксперты считают достаточным прямо указать в трудовом договоре общее условие: «Заработная плата Работнику начисляется ежедневно исходя из фактически отработанного времени (или выполненного объема работ / сдельной расценки)».

Переход на ежедневные расчеты увеличивает регулярную нагрузку на бухгалтерию. При таком графике рассчитывать и удерживать НДФЛ придется при каждой фактической выплате дохода работнику.