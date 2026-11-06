Эксперт: новый запрет на премии добавит работы бухгалтерам, но не решит проблему долгов по зарплате

Запрет на премии руководству компаний с просроченной зарплатой выглядит справедливой мерой, но вряд ли станет эффективным инструментом для возврата долгов работникам, считает эксперт.

Законопроект о запрете начислять и выплачивать дополнительные вознаграждения руководству компаний при наличии долгов по зарплате может оказаться малоэффективным в борьбе с задержками выплат. Такой вывод сделал основатель и управляющий партнер аналитической компании «Довод» Никита Малов в комментарии для «Клерка».

По его словам, основная часть задолженности по зарплате приходится на компании, которые испытывают нехватку средств. По данным Росстата на конец сентября, работодатели задолжали сотрудникам 2,54 млрд рублей. При этом 99,5% долга связано именно с отсутствием собственных средств.

Эксперт отметил, что действующее законодательство уже предусматривает финансовую ответственность за задержку зарплаты. Согласно статье 236 ТК, работодатели обязаны платить компенсацию за просрочку. При нынешней ключевой ставке это эквивалентно примерно 34% годовых.

Никита Малов «Главбух попал в список, похоже, из статьи 145 ТК: там названы те же четыре категории, а новая статья 145.1 встает сразу за ней. На решение, кому платить первым, главбух влияет слабо: платежи решает директор, даже в споре об учете закон оставляет последнее слово за его письменным распоряжением, а статья 145.1 УК говорит о руководителе. Главбух видит кассовый разрыв одним из первых и может предупредить, только приказать он не может. Проект запрещает решения не только о выплате, но и о начислении, поэтому контролером, скорее всего, станет бухгалтерия: перед премией руководству она будет смотреть, нет ли просрочки больше месяца хотя бы перед одним работником»

Малов обратил внимание, что новый законопроект не вводит отдельного наказания за нарушение запрета. По его оценке, ответственность может наступать по части 1 статьи 5.27 КоАП, которая предусматривает предупреждение или штраф до 5 тыс. рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для компаний.

«Мой вывод: норма справедливая и слабая как рычаг. Людям зарплату вернут деньги в компании и страх уголовного дела, а бухгалтерия получит еще одну проверку перед каждым приказом о премии», — считает Никита Малов.

Работодатели могут адаптировать внутренние правила премирования. Запрет распространяется только на дополнительные выплаты, не являющиеся обязательными. Поэтому компании способны изменить положения о премировании так, чтобы выплаты были заранее закреплены в локальных актах и зависели от достижения установленных показателей.