Юрист предупредил, что запрет на премии затронет главбухов, хотя не они решают очередность платежей

Даже разовая задержка зарплаты одному сотруднику может лишить руководство компании дополнительных выплат. Эксперт считает, что такое регулирование может оказаться несоразмерным для добросовестных работодателей.

Законопроект, который запрещает устанавливать, начислять и выплачивать дополнительные премии руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру и членам коллегиального исполнительного органа при наличии просроченной задолженности по зарплате более месяца, вряд ли сможет кардинально решить проблему задержек выплат сотрудникам. Такое мнение высказал «Клерку» руководитель и основатель юридической компании Kelin Дмитрий Келин.

Дмитрий Келин «Сам по себе запрет вряд ли решит проблему задержек: если компания испытывает финансовые трудности, отказ от премий руководству не обязательно позволит погасить задолженность. Однако такая мера может стать дополнительным сдерживающим фактором»

Эксперт обратил внимание, что законопроект не устанавливает отдельную ответственность за нарушение нового запрета. При этом уже действуют компенсации за задержку зарплаты, административная ответственность по статье 5.27 КоАП и уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ.

Отдельные вопросы у юриста вызывает включение главных бухгалтеров в перечень лиц, которых коснется ограничение. По словам Келина, главбух действительно обладает информацией о финансовом состоянии организации и может участвовать в расчете зарплаты. Однако решение о распределении средств и очередности платежей зачастую принимает руководство компании.

Также эксперт указал на возможные сложности с премиями, которые предусмотрены трудовыми, коллективными договорами или локальными нормативными актами. Если право на выплату возникает автоматически при выполнении определенных условий, остается неясным, будет ли такая премия подпадать под действие запрета.

Еще одним спорным моментом Келин назвал отсутствие различий между единичной и системной задолженностью по зарплате. В результате ограничение может одинаково применяться как к работодателям с массовыми задержками выплат, так и к компаниям, допустившим разовую просрочку перед одним сотрудником.

«Для добросовестных компаний, допустивших разовую просрочку, это может оказаться несоразмерной мерой», — считает Дмитрий Келин.

Эксперт рекомендует работодателям заранее проверить действующие положения о премировании руководства и определить порядок действий на случай возникновения задолженности по зарплате. При этом любые изменения внутренних документов должны соответствовать требованиям трудового законодательства.