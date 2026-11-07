Эксперт: запрет премий за невыплату зарплаты может оказаться формальностью

Лишение директора премии не решит проблему нехватки денег в компании, однако может изменить приоритеты распределения средств, считает эксперт.

Законопроект о запрете дополнительных премий руководителям компаний, которые более месяца не выплачивают сотрудникам зарплату, направлен на усиление персональной экономической ответственности менеджмента. Однако рассчитывать на серьезный профилактический эффект этой меры не стоит. Об этом «Клерку» рассказала кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Лилия Ежова.

По ее словам, отсутствие премии у директора само по себе не поможет погасить зарплатные долги, если предприятие столкнулось с объективным кассовым разрывом. В то же время инициатива должна исключить ситуации, когда стимулирующие выплаты руководству фактически оказываются приоритетнее расчетов с сотрудниками.

Эксперт отметила, что действующее законодательство уже предусматривает ответственность работодателей за задержку зарплаты, включая выплату денежной компенсации и другие меры воздействия.

«Эффективность нормы будет во многом зависеть от ее окончательной редакции и от того, насколько четко будет определено, какие именно премии считаются дополнительными», — считает Лилия Ежова.

Отдельное внимание Ежова обратила на включение главных бухгалтеров в перечень лиц, которых затронет запрет. По ее словам, бухгалтерия действительно участвует в начислении зарплаты и учете обязательств, однако в большинстве случаев не определяет финансовые приоритеты компании.

По мнению эксперта, не всегда корректно ставить руководителя и главного бухгалтера в равное положение с точки зрения влияния на образование задолженности по зарплате.

Еще одним спорным моментом она назвала исключения, предусмотренные законопроектом. Ограничение не будет распространяться на выплаты, право на которые возникло до появления задолженности, а также на премии, закрепленные в трудовых, коллективных договорах и локальных нормативных актах.

По словам Ежовой, именно эта норма может стать слабым местом инициативы. Если значительная часть бонусов топ-менеджмента уже предусмотрена системой оплаты труда, круг выплат, попадающих под запрет, окажется существенно уже, чем может показаться из названия законопроекта.