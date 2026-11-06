Эксперт назвал популистским запрет премий топ-менеджерам из-за долгов по зарплате

Лишение топ-менеджеров премий при задолженности по зарплате может оказаться неэффективной мерой. По мнению эксперта, задержки выплат чаще связаны с тяжелым финансовым положением компаний, а не с выплатой бонусов руководству.

Запрет дополнительных премий руководителям компаний с долгами по зарплате не решит проблему невыплат сотрудникам и может затронуть часть их законного заработка. Такое мнение высказал кандидат юридических наук, заместитель директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрий Матюшенков.

Дмитрий Матюшенков «Законопроект «Справедливой России» выглядит как достаточно популистская инициатива, которая предлагает бороться с последствиями финансовых проблем предприятий посредством ограничения выплат руководству, но не устраняет причин возникновения задолженности по заработной плате»

Если у компании нет средств на расчеты с работниками, лишение руководства стимулирующих выплат не приведет к появлению денег для погашения долгов.

«Чаще всего проблема задержки заработной платы связана не с тем, что руководство организации тратит денежные средства на свое премирование, а с тяжелой экономической ситуацией внутри самой организации», — сказал Дмитрий Матюшенков.

Он напомнил, что премии — часть заработной платы. Согласно статье 129 Трудового кодекса, в состав зарплаты входят не только оклад и компенсационные выплаты, но и стимулирующие выплаты, включая премии. Поэтому предлагаемые ограничения фактически затрагивают одну из составляющих заработка руководителей.

Эксперт обратил внимание и на норму, которая распространяет запрет на главных бухгалтеров. По его словам, бухгалтер отвечает за учет и участвует в организации расчетов с сотрудниками, однако не всегда принимает решения о распределении денежных средств и очередности платежей. Обычно такие полномочия принадлежат руководителю компании или собственникам бизнеса.

В связи с этим возложение ограничений на главных бухгалтеров не всегда отражает реальное распределение ответственности в организации и может затронуть сотрудников, не принимающих ключевых финансовых решений.

По мнению эксперта, вместо дополнительного давления на руководство компаний более эффективным решением могли бы стать меры поддержки и финансового оздоровления предприятий, испытывающих трудности.