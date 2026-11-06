Запрет премий за долги по зарплате может остаться без реального контроля

Законопроект о запрете премий топ-менеджерам при зарплатных долгах фактически сводится к самоограничению компаний. Эксперт считает, что без внешнего контроля такая мера вряд ли станет действенным инструментом защиты работников.

Законопроект о запрете дополнительных премий руководству компаний с долгами по зарплате вряд ли станет эффективным инструментом борьбы с задержками выплат. Об этом «Клерку» рассказал управляющий партнер и юрист-практик Николай Суров.

По словам эксперта, причины задержек зарплаты могут быть разными: от финансовых трудностей компании до блокировки счетов налоговыми органами или судами. При этом предлагаемый запрет будет действовать только в случаях, когда задолженность по зарплате превышает один месяц.

Николай Суров «При отсутствии внешнего контроля за исполнением указанных требований, а также отсутствии закрепленных законом мер ответственности за их нарушение данные изменения в трудовое законодательство сложно назвать эффективным инструментом борьбы с задержками по выплате заработной платы»

Суров отметил, что на практике инициатива фактически сводится к внутреннему самоограничению компаний на выплату дополнительных премий руководству. При этом законопроект не предусматривает новых мер ответственности за нарушение запрета и не предлагает изменений ни в Уголовный кодекс, ни в КоАП.

Отдельно Суров прокомментировал включение в перечень лиц, подпадающих под ограничения, главных бухгалтеров, заместителей руководителей и членов коллегиальных исполнительных органов. Он считает такое решение логичным, поскольку главный бухгалтер обладает полной информацией о финансовом состоянии организации и нередко выполняет функции заместителя руководителя.

В то же время эксперт не ожидает конфликтов между новыми ограничениями и действующими системами мотивации руководителей. Законопроект распространяется только на дополнительные выплаты, не предусмотренные трудовыми договорами, коллективными соглашениями или локальными нормативными актами компании.

По оценке Сурова, одна из целей инициативы может заключаться в том, чтобы подтолкнуть работодателей к более четкому закреплению правил премирования в локальных документах. Это позволит определить, кто, за что и в каком размере имеет право на стимулирующие выплаты.

Кроме того, законопроект может упростить привлечение контролирующих лиц к гражданско-правовой ответственности. Если премия выплачена вопреки установленному запрету или внутреннему регламенту, заинтересованным лицам будет проще доказать противоправность действий руководства и размер причиненного ущерба.