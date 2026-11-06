Юрист объяснил, когда работника могут уволить за опоздание на пять минут

Даже опоздание на одну минуту считается нарушением трудовой дисциплины. Однако для увольнения сотрудника необходимо как минимум два нарушения, причем за первое уже должно быть назначено действующее дисциплинарное взыскание.

Работодатель вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности даже за опоздание на одну минуту. Трудовой кодекс не устанавливает минимальную продолжительность опоздания, рассказал «Клерку» кандидат юридических наук, старший преподаватель Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Никита Милосердов.

По его словам, если рабочий день начинается в 9:00, появление сотрудника в 9:01 уже может считаться нарушением. Однако для увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ необходимо повторное нарушение при наличии действующего дисциплинарного взыскания.

«Для увольнения по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ необходимо как минимум два зафиксированных нарушения: первое — основание для замечания или выговора, второе — основание для увольнения», — пояснил эксперт.

При этом предыдущее взыскание должно оставаться действующим. По статье 194 ТК РФ оно погашается через год, если работник не получил нового взыскания, либо может быть снято досрочно.

Милосердов подчеркнул, что даже несколько опозданий не гарантируют законность увольнения. Работодатель обязан учитывать тяжесть нарушения, его причины и предшествующее поведение сотрудника.

Для оформления дисциплинарного взыскания необходимо:

Зафиксировать опоздание актом, докладной запиской или данными системы учета рабочего времени.

Запросить письменное объяснение и предоставить сотруднику два рабочих дня на ответ.

При отсутствии объяснения составить акт.

Издать приказ о взыскании и ознакомить с ним работника в течение трех рабочих дней, не считая времени его отсутствия.

Взыскание необходимо применить не позднее месяца со дня обнаружения проступка и, по общему правилу, шести месяцев со дня его совершения с учетом предусмотренных законом исключений.

Работодатель также обязан оценить причины опоздания, например задержку транспорта или болезнь ребенка.

«Уважительность причины не отменяет факта нарушения, но может сделать наказание несоразмерным», — отметил Милосердов.

Если сотрудник считает увольнение незаконным, он вправе обратиться в суд в течение одного месяца со дня вручения приказа об увольнении либо выдачи трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности.

При рассмотрении спора суд учитывает не только факт нарушения, но и его последствия, стаж сотрудника, прежнее поведение и соразмерность наказания.

Кроме того, за одно опоздание нельзя одновременно объявить выговор и уволить. Если работник состоит в профсоюзе, при увольнении по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ необходимо соблюдать предусмотренную законом процедуру учета мнения профсоюзного органа.

Нарушение процедуры взыскания, пропуск сроков или отсутствие доказательств опоздания могут стать основанием для признания увольнения незаконным и восстановления сотрудника на работе.