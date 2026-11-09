За опоздание на пять минут работника могут уволить, но при одном условии

Даже пятиминутное опоздание считается дисциплинарным проступком. Однако уволить сотрудника за такое нарушение можно только при наличии действующего взыскания и соблюдении установленной процедуры.

Работодатель вправе привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на 5–10 минут, если время начала рабочего дня закреплено в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР). Об этом «Клерку» рассказала генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

По ее словам, Трудовой кодекс не предусматривает допустимого времени опоздания. Статьи 21 и 192 ТК РФ обязывают работников соблюдать трудовую дисциплину, поэтому даже незначительное нарушение графика может стать основанием для замечания или выговора.

При этом за первое опоздание на пять минут уволить сотрудника по основанию неоднократного неисполнения обязанностей нельзя. Такое увольнение возможно по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ, если работник повторно нарушил дисциплину, имея действующее взыскание.

Для законного увольнения необходимо как минимум два нарушения: за первое должно быть назначено дисциплинарное взыскание, а повторное может стать основанием для расторжения трудового договора.

Перед применением взыскания работодателю необходимо: Зафиксировать факт опоздания актом или другим документом.

Запросить у работника письменное объяснение и предоставить два рабочих дня для ответа.

При отсутствии объяснения составить соответствующий акт.

Издать приказ о взыскании и ознакомить с ним сотрудника под подпись.

По общему правилу взыскание применяется не позднее месяца со дня обнаружения проступка с учетом предусмотренных законом исключений.

Агаева подчеркнула, что работодатель обязан учитывать причины опоздания. Например, задержка общественного транспорта, ДТП или внезапная болезнь близкого человека могут быть признаны уважительными обстоятельствами.

Эксперт привела пример судебного спора, в котором сотрудника уволили за четырехчасовое опоздание из-за пробки, вызванной плохими погодными условиями. Суд не согласился с увольнением, поскольку дорожную ситуацию подтвердил департамент транспорта (определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 22.09.2022 № 88-20831/2022).

Работник также может оспорить увольнение, если опоздания были незначительными, не повлияли на выполнение задач, а ранее сотрудник добросовестно исполнял обязанности.

Среди распространенных ошибок работодателей Агаева выделила несоразмерное наказание, нарушение процедуры получения объяснений и отсутствие подтверждения того, что сотрудника ознакомили с правилами внутреннего трудового распорядка.

При рассмотрении трудового спора суд оценивает не только факт опоздания, но и его причины, обстоятельства нарушения и обоснованность выбранного наказания. Если увольнение признают незаконным, сотрудника могут восстановить на работе.