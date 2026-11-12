🏖 64% работающих россиян уже определились с графиком отпусков на 2027 год

На лето весь отпуск или большую его часть запланировали 44% работников. Каждый четвертый пока не выбрал даты отдыха.

С графиком отпусков на следующий год уже определились 64% работающих россиян, следует из исследования SuperJob. Летом планируют отдохнуть 44% опрошенных, весной — 9%, осенью — 6%, зимой — 5%.

Еще 11% работников возьмут отпуск по графику, который составит отдел кадров. Пока не определились с датами 25% респондентов. В опросе участвовали 1 600 человек.

Женщины чаще мужчин выбирают отпуск летом — 46% против 42%. При этом зимой планируют отдыхать 7% мужчин и только 2% женщин.

Летний отпуск выбрали 50% родителей и 41% работников без детей. Среди респондентов до 35 лет летом собираются отдыхать 40%, в возрасте от 35 до 45 лет — 49%, а среди работников старше 45 лет — 46%.