🌴 Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

В 2027 году финансово выгоднее брать отпуск в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре. В каждом из этих месяцев будет по 22 рабочих дня, поэтому потери в зарплате окажутся меньше, чем при отпуске в январе.

При пятидневной рабочей неделе наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2027 году станут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом «Клерку» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Мощенко.

По словам эксперта, чем больше рабочих дней в месяце, тем меньше стоимость каждого из них при фиксированном окладе.

Например, при зарплате 100 тыс. рублей один рабочий день в январе будет стоить около 6 667 рублей, а в июле — 4 545 рублей. При этом средний дневной заработок для расчета отпускных составит около 3 413 рублей, если предыдущие 12 месяцев отработаны полностью и зарплата не менялась.

При одинаковой продолжительности отпуска в январе сотрудник может потерять больше в зарплате, чем в июле.

Эксперт также напомнила, что отпуск можно разделить на части по соглашению с работодателем. Например, если взять пять дней с понедельника по пятницу, вместе с выходными получится семь дней отдыха, но из ежегодного отпуска спишут только пять.

При этом хотя бы одна часть ежегодного отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней.

Нерабочие праздничные дни, совпавшие с отпуском, в его продолжительность не включаются. Это позволяет увеличить фактический период отдыха без расходования дополнительных отпускных дней.

На сумму отпускных также влияют больничные, премии и повышение зарплаты в расчетном периоде. Их учитывают по правилам постановления Правительства РФ от 24 апреля 2025 года № 540.