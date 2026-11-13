Рекомендации ФНС: как легализовать доходы от сдачи жилья

Собственник может оформить доход от аренды через 3-НДФЛ, самозанятость или ИП на патенте, УСН либо автоУСН. Выбор зависит от отношений с нанимателем и необходимости получать налоговые вычеты.

Налоговики рассказали о легальных способах для россиян сдавать жилье в аренду.

Самозанятые платят налог с дохода от сдачи жилья по ставке 4%, если наниматель — физлицо, и 6%, если помещение арендует организация или ИП. Зарегистрироваться можно через приложение «Мой налог» или личный кабинет на сайте ФНС. Подавать декларацию не требуется, а страховые взносы перечисляются добровольно.

Для новых плательщиков НПД предусмотрен бонус 10 тыс. рублей. Пока он не израсходован, фактическая ставка составляет 3% при расчетах с физлицами и 4% — с организациями и ИП.

Применять НПД можно только при сдаче жилых помещений. Доходы от коммерческих объектов, включая апартаменты с формальными признаками жилья, под этот режим не подпадают. Годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей.

Доход фиксируется в приложении «Мой налог», а чек передается нанимателю. ФНС рассчитывает сумму к уплате не позднее 12-го числа следующего месяца, перечислить ее нужно до 28-го числа. При арендной плате 30 тыс. рублей в месяц годовой доход составит 360 тыс. рублей, а налог по ставке 4% — 14,4 тыс. рублей.

Кроме того, для легализации доходов можео сдать декларацию 3-НДФЛ, или открыть ИП на патенте, УСН или автоУСН.